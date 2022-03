CBSE 10th Term 1 Result Declared : 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से जानें मार्क्स

नई दिल्ली: CBSE 10th Term 1 Result Declared : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बीते दिन 10वीं-12वीं टर्म-2 के एग्जाम की डेटशीट जारी की है. इसके बाद महज 24 घंटे के अंदर ही बोर्ड ने टर्म-1 की 10 वीं कक्षा का रिजल्ट (class 10th term 1 result) घोषित कर दिया है. बोर्ड ने ट्ववीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दसवीं कक्षा की मार्कशीट स्कूलों को भेज दी गई है.

Performance of Term 1 exam of class X has been communicated to the schools by CBSE. Only scores in theory have been communicated as internal Assessment /practical scores are already available with the schools.

— CBSE HQ (@cbseindia29) March 12, 2022