ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ; ਇੰਝ ਚੈਕ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ

CBSE 10th Result Out: ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ cbse.gov.in ਅਤੇ cbseresults.nic.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋ ਚੈਕ
ਕਦਮ 1- ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਕਦਮ 2- “CBSE 10ਵੀਂ ਨਤੀਜਾ 2026” ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਦਮ 3- ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਕਦਮ 4- ਨਤੀਜਾ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਕਦਮ 5- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਤੀਜੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ?
DigiLocker ਨਾਲ CBSE ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ
ਕਦਮ 1 - ਪਹਿਲਾਂ digilocker.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ DigiLocker ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਕਦਮ 2 - ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 3 - 'ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਦਮ 4 - ਉੱਥੇ CBSE ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 5 - 'ਕਲਾਸ 10 ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ 2026' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 6 - ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 7 - ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। CBSE ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ
