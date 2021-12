CDS General Bipin Rawat : हेलिकॉप्टर क्रैश का सच जल्द आएगा सामने, एयरफोर्स ने की यह अपील

नई दिल्ली : तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में CDS General Bipin Rawat और उनकी पत्नी मधूलिका समेत 13 लोगों की मौत के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है. सेना के कई रिटायर्ड अफसरों और सांसदों ने हादसे पर सवाल उठाया है.

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हेलिकॉप्टर को चलाने वाला स्टाफ मिलिट्री का ही था, इसलिए मिलिट्री पर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जो तथ्य हैं उन्हें दबा दिया जाए. घटना की जांच के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सेना से न हो और सरकार के अधीन न हो, वह केवल सुप्रीम कोर्ट का जज ही हो सकता है.

इसके अलावा एक साल पहले ताइवान के मिलिट्री चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग भी विमान हादसे में मारे गए थे. सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट ने दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रैश के पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि रावत और शेन यी मिंग दोनों ही चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देते थे.

WATCH LIVE TV

इस बीच भारतीय वायुसेना (IAF) ने ट्वीट कर अपील करते हुए कहा, हमने इस हादसे की ट्राई सर्विस इन्क्वायरी शुरू कर दी है. जांच तेजी से चल रही है और उसके बाद फैक्ट सामने आ जाएंगे, तब तक शहीदों की खातिर बेवजह के अंदाजों से बचना चाहिए. साथ ही यह भी कहा है कि जांच के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे.

IAF has constituted a tri-service Court of Inquiry to investigate the cause of the tragic helicopter accident on 08 Dec 21. The inquiry would be completed expeditiously & facts brought out. Till then, to respect the dignity of the deceased, uninformed speculation may be avoided.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 10, 2021