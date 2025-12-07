Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3032576
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ (HBA) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:49 PM IST

Trending Photos

ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Home Loan: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ (HBA) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 34 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
HBA ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6% ਤੋਂ 7.5% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ HBA ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ, ਉਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

TAGS

Central governmentHome loanHouse Building Advance

Trending news

Central government
ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Una News
ऊना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बस से पकड़ी गई चरस की बड़ी खेप
Mohali News
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 50 ਕੈਡਿਟ ਐਨਡੀਏ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਖਲਾਈ
Bigg Boss 19
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਮਚਾਏਗੀ ਧਮਾਲ; ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ
Punjabi University
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ-ਸੀਐਮ ਮਾਨ
kidney stone
ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਪਾਓ ਇਹ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ!
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
Main Drive Karungi
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਦਾਇਗੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ-ਰਾਮ
Former DGP Mohammad Mustafa
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ 'ਪਿਟਬੁਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੇ; ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ
punjab congress news
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੱਥ