हिमाचल में 6 मई तक बारिश-बर्फबारी और तेज अंधड़ का अलर्ट, चंबा में टूटा ग्लेशियर!

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने राज्य में 6 मई तक बारिश, बर्फबारी और तेज अंधड़ की संभावना जताई है. इसी बीच चंबा जिले में एक बार फिर ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है. राहत की बात यह रही कि इस दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारी सुरक्षित बच गए.

प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को मौसम खराब रहा. राजधानी शिमला, धर्मशाला, कुल्लू और ऊना सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि रोहतांग और धौलाधार की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई. शिमला में दोपहर के समय तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.

फसलों को भारी नुकसान

बदलते मौसम और ओलावृष्टि का असर किसानों और बागवानों पर भी पड़ा है. ऊपरी शिमला में सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है. कोटखाई और छौहारा क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण एंटी-हेलनेट उखड़ गए, जिससे बागवानों को अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ा.

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तापमान में आई बड़ी गिरावट

बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. सुबह और शाम के समय ठंडक फिर बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

सड़कें भी हुई प्रभावित

चंबा के पठानकोट-भरमौर नेशनल हाईवे पर चूड़ी के पास सड़क का हिस्सा धंसकर रावी नदी में समा गया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. हालांकि प्रशासन ने बाद में मार्ग बहाल कर दिया.

अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 1 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई. जहां 64 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, वहीं इस बार 64.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई.

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)

ऊना – 33.4

कांगड़ा – 31.6

नाहन – 30.4

मंडी – 29.8

धर्मशाला – 29.0

सोलन – 28.0

शिमला – 21.2

मनाली – 16.8

कल्पा – 16.5

मौसम विभाग ने लोगों से अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.