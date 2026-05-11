चंबा में दर्दनाक हादसा! खाई में गिरी इनोवा, 6 लोगों की मौके पर मौत से मचा हड़कंप

Chamba Road Accident: चंबा में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर चीख-पुकार सुनाई दी.

जानकारी के अनुसार हादसा चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ. बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग किसी निजी काम से यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी.

मौके पर मची अफरा-तफरी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. काफी मशक्कत के बाद वाहन तक पहुंचा गया, लेकिन तब तक छह लोगों की मौत हो चुकी थी. हादसा इतना भयावह था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

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मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क पर संतुलन बिगड़ना हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

पहाड़ी सड़कों पर बढ़ रहे हादसे

हिमाचल प्रदेश में लगातार सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं. खासकर पहाड़ी और संकरी सड़कों पर जरा सी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन रही है. प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सतर्कता के साथ वाहन चलाने की अपील की है.

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.