28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਦੁਰਲੱਭ ਨਜ਼ਾਰਾ! ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

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Chandra Grahan 2026: ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਗੋਲੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 93% ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਇਸ ਸਾਲ, ਰੱਖੜੀ ਵੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ।
ਖਗੋਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 01:23 UTC 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 04:41 UTC 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 39 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਇਸ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਚੰਨ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਲੱਡ ਮੂਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।