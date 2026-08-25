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28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਦੁਰਲੱਭ ਨਜ਼ਾਰਾ! ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

Lunar Eclipse 2026: ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ 28 ਅਗਸਤ, ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:49 PM IST
28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਦੁਰਲੱਭ ਨਜ਼ਾਰਾ! ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਦੁਰਲੱਭ ਨਜ਼ਾਰਾ! ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ
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