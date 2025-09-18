ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2927400
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana News: ਥਾਣਾ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੋ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਥਾਣਾ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗੀ।

ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤੇਹਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲੀਆ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

TAGS

Ludhiana NewsChild kidnappedpunjabi news

Trending news

kinnaur news
किन्नौर के रकछम में पहली बार दिखा पीला बगुल
Drug Dmugglers
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ 9 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Charanjit Singh Channi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ’ਤੇ SGPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ
Mansa news
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ
naresh chauhan
हिमाचल में आपदा पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण- नरेश चौहान
Shiv Pratap Shukla
बिलासपुर पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर जताई चिंता
hamirpur news
विधायक आशीष शर्मा ने पुराने पुलों को तोड़ने से पहले अस्थायी पुल बनाने की उठाई मांग
kangana ranaut
तमिलनाडु कांग्रेस नेता के बयान पर कंगना- 'भारत में कहीं जाने से कोई नहीं रोक सकता'
Amritsar encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ VIP ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨੂੰਨ, 0001 ਨੰਬਰ 18.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ
;