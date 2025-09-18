ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Ludhiana News: ਥਾਣਾ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੋ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਥਾਣਾ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ।
ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗੀ।
ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤੇਹਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਲੀਆ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।