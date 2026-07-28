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ਚੀਨ ਦਾ "ਨੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਮਾਡਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

China Naked Officials Model News: ਚੀਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ "Naked Officials" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Written ByZee News Desk
Published: Jul 28, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:55 AM IST
ਚੀਨ ਦਾ "ਨੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਮਾਡਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

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ਚੀਨ ਦਾ "ਨੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਮਾਡਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
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