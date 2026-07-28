ਚੀਨ ਦਾ "ਨੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਮਾਡਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

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China Naked Officials Model News: ਚੀਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ "Naked Officials" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖੁਲਾਸੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ:
* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ;
* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ;
* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂਚ?