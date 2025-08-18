ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਡੋਵਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

Chinese Foreign Minister Wang Yi will arrive in India: ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ Special Representatives (SR) ਡਾਇਲਾਗ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
Chinese Foreign Minister Wang Yi will arrive in India: ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 18 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨਐਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਮਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਮਾਂ (confidence-building measures) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚੀਨ ਦੌਰਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (SCO) ਸਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ-ਏਸਕਲੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ਼ ਦੀ LAC 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 29 ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਿਆਨਜਿਨ SCO ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਵਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ SR ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ SCO ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।