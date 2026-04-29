चिंतपूर्णी में दर्दनाक हादसा: चलती कार में धमाके के बाद लगी आग, 200 फीट गहरी खाई में गिरने से सवारों की मौत

Una Accident: हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी क्षेत्र के भंरवाई में आर्यन स्कूल के पास मंगलवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. जानकारी के अनुसार पंजाब नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार अचानक हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि चलती कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वाहन में आग लग गई और देखते ही देखते कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

खाई में गिरने के बाद कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई. हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार के खाई में गिरने की घटना कैद बताई जा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया, जबकि पुलिस टीम ने गहरी खाई में उतरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

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घटनास्थल पर मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर और जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया भी पहुंचे और पूरे बचाव कार्य का जायजा लिया.

सभी सवारों की मौत की आशंका

प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार में कुल कितने लोग सवार थे. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वाहन में दो लोग थे या तीन.

पंजाब नंबर की थी कार

पुलिस को मौके से मिले वाहन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के आधार पर कार पंजाब नंबर की बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में वाहन का संबंध लुधियाना निवासी एक व्यक्ति से जुड़ा बताया गया है.

धमाके की वजह की जांच जारी

फिलहाल पुलिस हादसे की असली वजह का पता लगाने में जुटी है. यह जांच की जा रही है कि कार में धमाका किस कारण हुआ और क्या आग लगने के बाद वाहन खाई में गिरा या दुर्घटना के दौरान आग लगी. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.