Christmas 2025: ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Christmas 2025: ਕ੍ਰਿਸਮਸ 2025 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ, ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਉਮੀਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।
Christmas 2025: ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਉਮੀਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੈਂਟ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੱਧ ਚਿੱਟੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।