Chamoli Cloudburst: ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਿਆ ਮਲਬਾ

Chamoli Cloudburst: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤੁਨਰੀ ਗਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Chamoli Cloudburst: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਥਰਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਤੁਨਰੀ ਗਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਥਰਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਟਦੀਪ, ਤਹਿਸੀਲ ਥਰਾਲੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਪਡਨ ਅਤੇ ਸਾਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੌਚਰ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਗਵਾਲਡਮ ਤੋਂ ਐਸਐਸਬੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਥਰਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਹਾਤੇ ਰਾਡੀਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਗਡੇਰਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ। ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾੜੀਬਾਗਢ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਟੂਨਰੀ ਗਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਥਰਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਰਾਲੀ ਦੇ ਚੇਪਾਡਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਰਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਥਰਾਲੀ-ਸਗਵਾੜਾ ਸੜਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਿੰਗਗਾਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਥਰਾਲੀ-ਗਵਾਲਡਮ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਗਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SDRF ਟੀਮ ਗੌਚਰ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਥਰਾਲੀ, ਦੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਰਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, SDRF, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।