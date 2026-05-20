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बंगलुरू में श्री श्री रविशंकर से मिले CM सुक्खू, प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण पर हुई अहम चर्चा

Sri Sri Ravi Shankar: हिमाचल CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बंगलुरू में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कर प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण पर चर्चा की. सरकार की गोपाल योजना, गौ-सदन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों पर भी बातचीत हुई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 20, 2026, 06:17 PM IST

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बंगलुरू में श्री श्री रविशंकर से मिले CM सुक्खू, प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण पर हुई अहम चर्चा

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बंगलुरू में आध्यात्मिक गुरु Sri Sri Ravi Shankar से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान दोनों के बीच प्राकृतिक खेती और बेसहारा गौवंश के संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना. साथ ही उन्होंने आश्रम परिसर में गौसेवा भी की.

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके.

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उन्होंने कहा कि इससे एक ओर उपभोक्ताओं को रसायनमुक्त खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है.

गौ संरक्षण के लिए बढ़ाई अनुदान राशि
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने ‘गोपाल योजना’ के तहत निजी गौ-सदनों में रखे बेसहारा गौवंश के लिए मिलने वाली सहायता राशि 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह कर दी है.

उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में भी बेसहारा गौवंश के पुनर्वास और संरक्षण के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं.

गौ-अभ्यारण्य और गौ-सदनों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई बड़े गौ-सदनों और गौ-अभ्यारण्यों की स्थापना की है. साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योग समूहों को सरकारी गौ-सदनों को गोद लेने की अनुमति देने की योजना भी बनाई जा रही है.

श्री श्री रविशंकर ने की सराहना
इस मौके पर श्री श्री रविशंकर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इन्हें समाजहित में महत्वपूर्ण कदम बताया.

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