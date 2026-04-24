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CM सुक्खू का भाजपा पर हमला! “महिला आरक्षण पर ड्रामा, असली मुद्दों पर चुप्पी”

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण बिल पर भाजपा के प्रदर्शन को बताया दिखावा. RDG बंद, आपदा और 1500 करोड़ के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:14 PM IST

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CM सुक्खू का भाजपा पर हमला! “महिला आरक्षण पर ड्रामा, असली मुद्दों पर चुप्पी”

Shimla News: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा के धरना-प्रदर्शन पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए “रोटियां सेंकने” का काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन किया था. उन्होंने सोनिया गांधी की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यसभा में इसे पारित कराने में उनका अहम योगदान रहा. ऐसे में अब इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना सिर्फ दिखावा है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब 33% महिला आरक्षण बिल भाजपा की केंद्र सरकार के दौरान पास हुआ, तो अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया. उनके मुताबिक, भाजपा अब डिलिमिटेशन और सीटों के पुनर्गठन का बहाना बना रही है.

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‘आपदा और आरडीजी पर भाजपा रही खामोश’
सीएम सुक्खू ने भाजपा पर हिमाचल विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रदेश में आपदा आई या आरडीजी बंद हुआ, तब भाजपा ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया. यहां तक कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की राशि लाने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई. उन्होंने कहा कि अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है.

खड़गे के समर्थन में कांग्रेस
मल्लिकार्जुन खड़गे पर दर्ज एफआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस तरह के दबाव से डरने वाली नहीं है और पूरा संगठन खड़गे के साथ खड़ा है.

अस्पताल शिफ्टिंग पर भी दिया जवाब
कमला नेहरू अस्पताल से गायनी वार्ड हटाने के मुद्दे पर सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से इसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है. उनके अनुसार, यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए इस मुद्दे पर विरोध उचित नहीं है.

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