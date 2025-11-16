Advertisement
CNG Price Hike: CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ... ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

CNG Price Hike:  ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ CNG ਰੇਟ 16 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Nov 16, 2025

CNG Price Hike: ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। CNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਆਈਜੀਐਲ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਜੀਐਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

IGL ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਤਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ CNG ਰੇਟ 16 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

-ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ CNG ਦੀ ਕੀਮਤ ₹87.92 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹88.92 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ CNG ਦੀ ਕੀਮਤ ₹84.70 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹85.70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ₹84.70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ ₹85.70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ?

ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

 ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀਐਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸੀਐਨਜੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ₹29,772 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ IGL, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਹਾਪੁੜ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੇਰਠ, ਸ਼ਾਮਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

