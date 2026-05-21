ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ 'Cockroach Janta Party' 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ X ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ, ਮਚਿਆ ਬਵਾਲ

Cockroach Janta Party X Account Block: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲਹਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਨਸਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ।
Cockroach Janta Party: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਹੁਣ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ" ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ।
CJP ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ
"ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕਾਕਰੋਚ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰਿਕਾਰਡ
ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜੇਪੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਮੀਮਜ਼, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਦਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਅਤੇ "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ?
"ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਐਕਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।