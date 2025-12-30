19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ MMS ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਟਾਈਮ ਬੰਬ

Advertisement
ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ "MMS ਲੀਕ" ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:02 PM IST

ਦੋ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੂਮੇਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "MMS ਲੀਕ" ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਟਰਾਮਾ ਤੱਕ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਖਾਤੇ ਤੋਂ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ X 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪਸ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੀਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਰਰ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

MMS ਲੀਕ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ MMS ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ, ਕਲਾਉਡ ਹੈਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਟੈਟ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 'ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪਲ' ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਚੌਕਸੀ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

