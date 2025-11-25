ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

Wedding Function New Rules: ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Wedding Function New Rules: ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੌਂਸਰ-ਬਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਸਾਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਸਦਰ ਸਯਾਨਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ
ਦੋਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ, ਚੌਮੀਨ, ਮੋਮੋ, ਟਿੱਕੀਆਂ, ਚਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਟਾ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਲਈ "ਤਿੰਨ-ਗਹਿਣੇ" ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ
ਜੌਨਸਰ-ਬਾਵਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਖਰਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਖੱਟ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜੌਂਸਰ-ਬਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ "ਖਾਟ ਸ਼ੈਲੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 18 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ "ਸਿਆਣਾ" ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਯਾਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਾ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।