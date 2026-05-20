नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का दावा, 32 निकायों में जीत को बताया सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर

Hamirpur News: नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक Suresh Kumar ने दावा किया है कि प्रदेशभर के 32 नगर निकायों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत जनता द्वारा कांग्रेस सरकार के कामों पर लगाई गई मुहर है.

हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है और कई स्थानों पर भाजपा नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं.

“18 जगह ही जीत सकी भाजपा”

सुरेश कुमार ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायतों सहित कुल 32 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 18 जगहों पर सफलता मिली.

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उन्होंने दावा किया कि जहां निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं, उनमें से अधिकांश कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं और भविष्य में कांग्रेस के साथ आ सकते हैं.

भाजपा में गुटबाजी का आरोप

कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा के भीतर अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ रही है. उनके मुताबिक कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवार तक तय नहीं कर पाई, जबकि कई सीटों पर गुटबाजी खुलकर सामने आई.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं के कारण पुराने भाजपा कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

“जनता कांग्रेस सरकार के कामों से खुश”

सुरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और कामकाज से संतुष्ट है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों और गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी केवल जिला परिषद, नगर परिषद और नगर निगम चुनावों में अधिकृत उम्मीदवार उतार रही है.

कांग्रेस नेताओं की रही मौजूदगी

पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष Suman Bharti, एपीएमसी चेयरमैन Ajay Sharma, प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक Naresh Thakur सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे.