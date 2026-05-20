Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3223878
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का दावा, 32 निकायों में जीत को बताया सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर

Himachal Nikay Chunav: हिमाचल निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 32 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया. विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा पर गुटबाजी और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए. जानें पूरी खबर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 20, 2026, 05:16 PM IST

Trending Photos

नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का दावा, 32 निकायों में जीत को बताया सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर

Hamirpur News: नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस विधायक Suresh Kumar ने दावा किया है कि प्रदेशभर के 32 नगर निकायों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत जनता द्वारा कांग्रेस सरकार के कामों पर लगाई गई मुहर है.

हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है और कई स्थानों पर भाजपा नेता एक-दूसरे को कमजोर करने में लगे हैं.

“18 जगह ही जीत सकी भाजपा”
सुरेश कुमार ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायतों सहित कुल 32 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 18 जगहों पर सफलता मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने दावा किया कि जहां निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं, उनमें से अधिकांश कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं और भविष्य में कांग्रेस के साथ आ सकते हैं.

भाजपा में गुटबाजी का आरोप
कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा के भीतर अंदरूनी खींचतान लगातार बढ़ रही है. उनके मुताबिक कई जगहों पर पार्टी उम्मीदवार तक तय नहीं कर पाई, जबकि कई सीटों पर गुटबाजी खुलकर सामने आई.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं के कारण पुराने भाजपा कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

“जनता कांग्रेस सरकार के कामों से खुश”
सुरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और कामकाज से संतुष्ट है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों और गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी केवल जिला परिषद, नगर परिषद और नगर निगम चुनावों में अधिकृत उम्मीदवार उतार रही है.

कांग्रेस नेताओं की रही मौजूदगी
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष Suman Bharti, एपीएमसी चेयरमैन Ajay Sharma, प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक Naresh Thakur सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

TAGS

Himachal Nikay Chunavhamirpur newsHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Nikay Chunav
नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का दावा, 32 जगह पर लहराया जीत का परचम
Ajnala Nagar Panchayat Elections Stay
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
Lal Chand Kataruchak
ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ
ravneet bittu news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਏਜੰਟ; ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
Shimla News
शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की बड़ी उपलब्धि, PGI रिपोर्ट में देशभर में छठा स्थान
NEET students free bus travel Punjab
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ NEET ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
Ferozepur Police Drug Bust
50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਡਰੱਗ ਆਈਸ ਤੇ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Ludhiana Vigilance News
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ PSPCL ਦੇ ਸਾਬਕਾ CMD, EX ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
panchayati raj election
कांगड़ा में पंचायती राज चुनावों की तैयारियां पूरी, 26 मई से तीन चरणों में होगा मतदान
mandi news
IGMC में भोजन महंगा होने पर राकेश जम्वाल बोले- अस्पताल सेवा केंद्र, कमाई अड्डे नहीं