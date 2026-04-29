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महिला आरक्षण लागू न होने पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, लोकसभा की 543 सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण की उठी मांग

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल लागू न होने पर महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. हिमाचल महिला कांग्रेस ने लोकसभा की 543 सीटों पर तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग उठाई और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:05 PM IST

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महिला आरक्षण लागू न होने पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला, लोकसभा की 543 सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण की उठी मांग

Shimla News: महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू न किए जाने को लेकर महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. हिमाचल महिला कांग्रेस प्रभारी सुरभि वर्मा ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन बिल’ अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुआ है और केंद्र सरकार महिलाओं को सिर्फ आश्वासन देकर गुमराह कर रही है.

सुरभि वर्मा ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के इस बिल का कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया. अगर केंद्र सरकार की नीयत साफ है और वह वास्तव में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देना चाहती है, तो लोकसभा की 543 सीटों पर तत्काल 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.

जनगणना और परिसीमन से जोड़ने पर सवाल
महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर इसे लंबा खींच दिया है. सुरभि वर्मा का कहना है कि यह महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के साथ अन्याय है और इससे महिलाओं की भागीदारी में देरी हो रही है.

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गांव-गांव चलाया जाएगा अभियान
महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर संगठन स्तर पर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. सुरभि वर्मा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और महिला आरक्षण के महत्व को समझाएं.

आचार संहिता के बाद शिमला में होगा बड़ा प्रदर्शन
महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि पंचायत और निकाय चुनावों की आचार संहिता समाप्त होते ही शिमला में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. इसी क्रम में आज महिला कांग्रेस ने अपने कार्यालय में धरना-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग दोहराई.

महिला कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को उनका संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार देने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए.

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