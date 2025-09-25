ਮਾਮੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਈ

Ludhiana News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਣਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Trending Photos
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਟਾਈਮਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰੀ, ਟਾਈਮਰ, ਪੋਟਾਸ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ 7-8 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਣਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਲ ਗਿਆ।