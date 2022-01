मुहम्मद मुस्तफा के बिगड़े बोल ! रैली में दी धमकी, बोले-'अल्लाह की कसम...ऐसे हालात पैदा करूंगा....'

चंडीगढ़- पंजाब में जैसे-जैसे चुनाव आ रहे है, वैसे वैसे रोजाना कुछ न कुछ तनातनी भी देखने को मिल रही है. हाल ही में रिटायर्ड डीजीपी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के स्ट्रैटेजिक एडवाइजर मोहम्मद मुस्तफा का एक विवादित बयान सामने आया है.

दरअसल, मोहम्मद मुस्तफा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आम आदमी पार्टी को खुली धमकी देते नजर आ रहे है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं.

“अल्लाह की क़सम, मैं क़ौमी सिपाही हूँ… अगर हिंदुओं को मेरे जलसे के बराबर इजाज़त दी…”

Mohd Mustafa, former Punjab DGP, husband of Razia Sultana, minister in Punjab, close aide of Navjot Singh Sidhu communalises elections.

That is why Congress and Sidhu are dangerous for Punjab. pic.twitter.com/pjJ5HiPokv

— Amit Malviya (@amitmalviya) January 22, 2022