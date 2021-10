रेव पार्टी से MDMA समेत कई Drugs जब्त, शाहरुख खान के बेटे समेत 8 हिरासत में

नई दिल्ली : मुंबई से गोवा जा रहे Cordelia Cruise में रेव पार्टी से ड्रग्स बरामदगी मामले में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है. क्रूज पर शनिवार को एनसीबी की छापेमारी के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दिल्ली की तीन लड़कियों समेत 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

एएनआई के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई निदेशक समीर वानखेड़े के मुताबिक आर्यन खान के अलावा, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, इसमीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा शामिल हैं. एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं.

एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने बताया कि छापेमारी के दौरान रेव पार्टी से चरस, एमडीएमए समेत अन्य ड्रग्स बरामद किए गए.

We were gathering inputs and took the action when inputs suggested that drugs like charas & MDM were carried for consumption at the party: NCB chief SN Pradhan on the seizure of drugs from a party at a cruise off Mumbai coast yesterday pic.twitter.com/ItJ5kiLacF

