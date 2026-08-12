ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ

राज्य चुनें
Cristiano Ronaldo Marriage News: ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਾਰਜੀਨਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਈਵਾ ਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਟੇਓ ਦਾ ਜਨਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਧੀ ਅਲਾਨਾ ਮਾਰਟੀਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੇਲਾ ਐਸਮੇਰਾਲਡਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਜਨਮ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 27 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 11 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। 2006 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।