Digital Arrest: ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ; ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ
Digital Arrest: ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ; ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ

Digital Arrest:ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:09 PM IST

Digital Arrest: ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ; ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ

Digital Arrest:ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਨਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀੜਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਯੂਨਿਟ IFSO ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ₹12.11 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ 
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹12.11 ਕਰੋੜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਰ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। 

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਘਬਰਾਓ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੋ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ।

