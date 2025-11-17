ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ; ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ

Cyber Duped Woman: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Trending Photos
Cyber Duped Woman: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹31.83 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $3.183 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
DHL ਕਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ DHL ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, CBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ Skype ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 187 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਈਐਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।