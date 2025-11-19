ਧਰਮੂਚੱਕ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਹਨੂੰਮਾਨ; ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਰਹੇ ਅਜੇਤੂ

Dara Singh Birthday: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
Dara Singh Birthday: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ
19 ਨਵੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1954 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲਾਇਆ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਗ ਕਾਂਗ (ਹੰਗਰੀ), ਜੌਨ ਡਾ ਸਿਲਵਾ, ਸ਼ੀਹਿਪਰ, ਜਾਰਜ ਗੋਰਡੀਏਂਕੋ ਅਤੇ ਲੂ ਥੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ।
55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ "ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਪੰਜਾਬ," "ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ," ਅਤੇ "ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿੱਤ ਪਹਿਲਵਾਨ" ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1983 ਵਿੱਚ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ
ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ, "ਸੰਗਦਿਲ" 1952 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਿੰਗ ਕਾਂਗ" ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਫੌਲਾਦ, ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਵੀਰ ਭੀਮਸੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ
ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ, ਚਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ
ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਜਬ ਵੀ ਮੇਟ (2007) ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।