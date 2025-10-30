Advertisement
Mamta Kulkarni: ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ; ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ

Mamta Kulkarni: ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣੀ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:32 PM IST

Mamta Kulkarni: ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ; ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ

Mamta Kulkarni: ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣੀ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲਡ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮਮਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਧਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਯਮਾਈ ਮਮਤਾ ਨੰਦ ਗਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੀ।"

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਦੁਬਈ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਮਤਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਟਾਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ
ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1991 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਨਾਨਬਰਗਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਲੀਏ" ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਪਛਾਣ 1995 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ" ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ।

