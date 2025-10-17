बद्दी में पूर्व पंचायत प्रधान सोहनलाल पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर

Baddi Firing News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के उपमंडल बद्दी में साईं पंचायत के खाली गांव निवासी और पूर्व उप प्रधान सोहनलाल पर दोपहर करीब 1:30 बजे अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया. सोहनलाल अपनी कार से साईं की ओर जा रहे थे, तभी अचानक हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी. गोली उनके बाजू में लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई (PGI) रेफर कर दिया गया. वर्तमान में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है.

जानकारी के अनुसार, सोहनलाल ने लगभग एक वर्ष पूर्व इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिसका विरोध उनकी पत्नी के परिवार ने शुरू से ही किया था. पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही सोहनलाल गांव लौटे थे और उन्हें उसी दौरान जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. शुरुआती जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि हमले के पीछे पुरानी रंजिश या पत्नी के परिवार से जुड़े रिश्तेदार हो सकते हैं.

बरोटीवाला पुलिस ने मौके पर पहुँचकर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा, "हम मामले की जांच में लगे हुए हैं। CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

यह घटना बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है, जहां सामाजिक रंजिशें अक्सर हिंसक रूप ले लेती हैं. स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, जबकि सोहनलाल के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है.

पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही विस्तृत अपडेट जारी करने की बात कही गई है