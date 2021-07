हिमाचल में पहाड़ से बरसी मौत, भूस्खलन से 9 पर्यटकों ने गंवाई जान, पीएम ने जताया दुख

बिशेश्वर नेगी/ किन्नौर : हिमाचल प्रदेश में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां किन्नौर जिले के सांगला छितकुल मार्ग पर बटसेरी के पास भूस्खलन से 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए.

बटसेरी के गुंसा के पास अचानक चट्टानें सड़क पर आ गिरीं. इस दौरान छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई. गाड़ी पर पत्थर गिरने से 9 लोगों ने जान गंवा दी.

चट्टानों की चपेट में आने से बटसेरी पुल भी टूट गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई. बचाव कार्य शुरू कर दिया गया.

ट्रैवलर में 11 लोग सवार थे

पुलिस के अनुसार टेंपो ट्रैवलर नंबर एचआर 55 एसी9003 छितकुल से सांगला की ओर आ रहा था, तभी वाहन चट्टानों की चपेट में आ गया. हादसे के समय ट्रैवलर में चालक समेत 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 की मौत हो गई.

ट्रैवलर में बैठे लोग देश के विभिन्न हिस्सों से घूमने के लिए किन्नौर आए थे. पुलिस होमगार्ड और आईटीबीपी के जवान बचाव कार्य और यातायात बहाली करने में जुटे हैं. सांगला पुलिस की क्यूआरटी की टीम शवों को निकालने में जुटी है. इस हादसे में लोगों के सेब के बाग व मकानों को भी क्षति पहुंची है.

सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया, किन्नौर के बटसेरी में पहाड़ी दरकने से हुआ हादसा हृदयविदारक है. इसकी चपेट में आया पर्यटकों से भरे वाहन, जिसमें 9 की मृत्यु व 2 घायल तथा 1 अन्य राहगीर के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकग्रस्त परिवार को संबल प्रदान करे.

मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने किन्नौर जिला प्रशासन से बात करके हादसे की जानकारी ली व उन्हें उचित दिशानिर्देश दिए. प्रशासन घटनास्थल पर राहत कार्य में जुट गया है तथा प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है.

पीएम ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है. इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

मृतकों के आश्रितों को 2-2 मुआवजा

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की.

