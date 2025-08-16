ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Samrala News(ਵਰੁਣ ਕੌਂਸ਼ਲ): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ (ਉਮਰ 35, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਥਾਣਾ ਖਮਾਣੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ (20) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Samrala News: ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ (ਉਮਰ 35, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਥਾਣਾ ਖਮਾਣੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ (20) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ
ਪਿੰਡ ਨਾਨੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਕਾਉਣ ਲਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਐਸਐਚਓ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।