Mata Vaishno Devi: ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਉਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋਈ
Mata Vaishno Devi: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:41 AM IST

Mata Vaishno Devi: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਕੁਤਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਣ। ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੂਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ cost ਹਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜੇਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਜ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹਨ - ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਰਐਸ ਪੁਰਾ, ਸਾਂਬਾ, ਅਖਨੂਰ, ਨਗਰੋਟਾ, ਕੋਟ ਭਲਵਾਲ, ਬਿਸ਼ਨਾਹ, ਵਿਜੇਪੁਰ, ਪੁਰਮੰਡਲ, ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ। ਰਿਆਸੀ, ਰਾਮਬਨ, ਡੋਡਾ, ਬਿੱਲਾਵਰ, ਕਟੜਾ, ਰਾਮਨਗਰ, ਹੀਰਾਨਗਰ, ਗੁਲ ਅਤੇ ਬਨਿਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਕਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ ਕਨਕ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 1। ਕੰਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 1। ਲਹਲ ਅਤੇ ਤਿਥੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਘਰਬੀਆ ਵਿੱਚ 1। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

