ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਟੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, Android ਅਤੇ iPhone ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ Recover

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Deleted Photos Recovery: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਟੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Android 'ਤੇ Google Photos ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ Restore ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਫਿਰ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਫੋਟੋ ਚੁਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ Google Photos ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੋਨ ਦੀ Gallery ਦੇ Recently Deleted ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਜੇਕਰ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਲਰੀ ਐਪ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੈਸ਼, ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਬਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ Android ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਜ਼ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੋਲਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
iPhone 'ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਟੋ ਚੁਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Google Photos ਅਤੇ iCloud Backup ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਫੋਟੋ ਰੱਦੀ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਅੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ iCloud Photos ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ iCloud ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Trash ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ Trash ਜਾਂ Recently Deleted ਫੋਲਡਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਣਜਾਣ ਰਿਕਵਰੀ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋडिलीट फोटो वापस पाने के लिए किसी अनजान Recovery App को तुरंत डाउनलोड करने से बचें। ऐसे ऐप्स फोन में मौजूद निजी तस्वीरों और अन्य डेटा तक पहुंच मांग सकते हैं, जिससे Privacy और Security का खतरा बढ़ सकता है।
ਇਸ ਲਈ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Trash, Recently Deleted ਅਤੇ Cloud Backup ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।