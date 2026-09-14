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ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਟੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, Android ਅਤੇ iPhone ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ Recover

Photo Recovery: ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਗੈਲਰੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਈਕਲਾਉਡ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:49 PM IST
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਟੋ? ਘਬਰਾਓ ਨਾ, Android ਅਤੇ iPhone ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ Recover

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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