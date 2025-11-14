Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Delhi Blast: ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ IED ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
#WATCH | | Delhi terror blast case: The residence of Dr Umar Un Nabi, accused in the Red Fort blast, has been demolished in Pulwama, Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/gqvm7iwPBe
— ANI (@ANI) November 14, 2025
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਿੰਦ ਡੁੰਬਰੇ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਉਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਟੈਰਰ ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤੇਂ
-ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
-ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
-ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਫੁਟੇਜ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।