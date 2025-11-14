Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3002327
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:56 AM IST

Trending Photos

Delhi Blast ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾ. ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ

Delhi Blast: ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ IED ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਿੰਦ ਡੁੰਬਰੇ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਦਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਉਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕਾਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਟੈਰਰ ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।

fallback

ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤੇਂ
-ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
-ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
-ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਫੁਟੇਜ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

Delhi blastDr Umar Nabidelhi blast updates

Trending news

qaumi insaaf morcha
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ; ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
amritsar news
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇ 'ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ
children’s day
ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ; ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ
tarn taran by election results
Tarn Taran by Election Result Live: ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ; ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਨਵੰਬਰ 2025
IPL 2026 auction date
IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
Kapurthala jail clash
ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀਂ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Vipreet Rajyog 2025
28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨ ਪਲਟੇਗੀ ਕਿਸਮਤ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ