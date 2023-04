Delhi Metro viral news: ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੁੰਮਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ

Delhi Metro Couple Kissing Viral Video news: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਚੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ ਚੁੰਮਣ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਆਮ" ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਚਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੋੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

"ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਸਮੇਂ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।

