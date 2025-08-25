Delhi Metro Fare Hike: ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ; DMRC ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:06 AM IST

Delhi Metro Fare Hike: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

DMRC ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ 2025 (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। DMRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

 

 

ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ (DMRC) ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਰਾਇਆ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ)

 
ਕਿਰਾਇਆ (ਕਿ.ਮੀ. ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ
0-2 11 ਰੁਪਏ 11 ਰੁਪਏ
2-5 21 ਰੁਪਏ 11 ਰੁਪਏ
5-12 32 ਰੁਪਏ 21 ਰੁਪਏ
12-21 43 ਰੁਪਏ 32 ਰੁਪਏ
21-32 54 ਰੁਪਏ 43 ਰੁਪਏ
32 ਤੋਂ ਵਧ 64 ਰੁਪਏ 54 ਰੁਪਏ

;