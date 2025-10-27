Crime Series ਦੇਖ ਕੁੜੀ ਨੇ EX ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ UPSC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ

Advertisement
Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:27 PM IST

Delhi Murder Case:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਮੀਣਾ (32) ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜਾ ਬੰਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਚੌਹਾਨ (21), ਸੁਮਿਤ ਕਸ਼ਯਪ (27) ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਲੜੀਵਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ।

6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਮੀਣਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਰਾਮਕੇਸ਼ ਮੀਣਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਮਿਤ ਕਸ਼ਯਪ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਤਰਕ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਮਕੇਸ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਘਿਓ, ਤੇਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਗੇਟ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਗਰਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਟਰਾਲੀ ਬੈਗ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

