Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3046738
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਸਿਰਫ਼ 12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣੋ ਮਾਲਕ, ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Post Office Scheme: ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 19, 2025, 05:48 PM IST

Trending Photos

ਸਿਰਫ਼ 12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣੋ ਮਾਲਕ, ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Post Office: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ-ਜੋਖਮ, ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਿਟਰਨ
ਡਾਕਘਰ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

15-ਸਾਲਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ
ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ₹500 ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ₹500 ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.5 ਲੱਖ ਹੈ। 15-ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 12,500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਆਪਣੇ PPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 22,50,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 18,18,209 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 40,68,209 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
PPF ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਡਾਕਘਰ ਪੀਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

TAGS

Post officeGovernment schemePost office Scheme

Trending news

Post office
12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣੋ ਮਾਲਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣੋ
Aman Arora
ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ
ropar news
ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
Jaskaran Singh Riar
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
Rohtang News
Rohtang News: रोहतांग की ओर 4×4 वाहनों की आवाजाही की अनुमति 28 दिसंबर तक बढ़ी
Jalalabad Police Raid
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਪੁਲਿਸ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣ ਨਸ਼ਟ
Shimla News
संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल हटाने का कार्य शुरू, एक माह में पूरा होगा काम
hamirpur news
चार श्रम कानूनों के विरोध में सीटू का प्रदर्शन, गांधी चौक पर मजदूरों का आक्रोश
Dunki route case
ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਮਾਮਲੇ ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 13 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
Lok Sabha
MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰੱਖੀ