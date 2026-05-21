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देवेंद्र भुट्टो का बड़ा हमला, बिना नाम लिए वीरेंद्र कंवर को बताया ‘परेशान आत्मा’

हिमाचल भाजपा में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई. पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने बिना नाम लिए वीरेंद्र कंवर पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें ‘परेशान आत्मा’ बताया और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 21, 2026, 06:00 PM IST

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देवेंद्र भुट्टो का बड़ा हमला, बिना नाम लिए वीरेंद्र कंवर को बताया ‘परेशान आत्मा’

Una News: हिमाचल प्रदेश की कुटलैहड़ राजनीति में भाजपा की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है. पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इशारों-इशारों में कंवर को “परेशान आत्मा” बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही उन्हें पार्टी लाइन से अलग कर रही हैं.

एक बातचीत के दौरान देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि जो लोग कभी पार्टी को “मां” कहते थे, वही आज पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि टिकट का विरोध करने वाले नेता पार्टी हाईकमान के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं. भुट्टो ने पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं छोड़कर संगठन के लिए काम करने की अपील भी की.

ऑडियो क्लिप का जिक्र कर साधा निशाना
भुट्टो ने एक कथित ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए कहा कि कुछ नेता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि यह ऑडियो क्लिप भीतरघात का सबूत है और आने वाले समय में ऐसे कई और ऑडियो सामने आ सकते हैं.

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उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान भी कुछ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने और अलग एजेंडा चलाने का काम किया था. भुट्टो ने कहा कि “पीएम-सीएम” के नारे लगाकर भी भीतरघात की राजनीति की गई.

जिला परिषद चुनाव में दिख रही गुटबाजी
कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद चुनावों के दौरान भाजपा की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आ रही है. पार्टी दो गुटों में बंटी नजर आ रही है. कांग्रेस छोड़कर दोबारा भाजपा में लौटे देवेंद्र भुट्टो के इस बयान के बाद क्षेत्र की राजनीति और गर्मा गई है. राजनीतिक गलियारों में अब इस बयानबाजी को आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

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