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धर्मशाला जेल में कैदी की मौत से सनसनी, परिजनों ने लगाए हत्या और मारपीट के गंभीर आरोप

धर्मशाला जेल में बंद 31 वर्षीय कैदी विवेक कुमार की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा मच गया. परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या, मारपीट और लापरवाही के आरोप लगाए हैं. मामले में मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 21, 2026, 03:31 PM IST

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धर्मशाला जेल में कैदी की मौत से सनसनी, परिजनों ने लगाए हत्या और मारपीट के गंभीर आरोप

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. 31 वर्षीय विवेक कुमार की मौत को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. परिवार ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और मारपीट के आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

मृतक विवेक कुमार नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर-15 खनियारा का रहने वाला था और पिछले करीब साढ़े तीन साल से जेल में सजा काट रहा था. परिजनों के मुताबिक उसकी सजा पूरी होने में अब केवल डेढ़ से दो साल का समय बचा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई.

परिजनों को देर से मिली मौत की सूचना
मृतक के रिश्तेदार प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान परिवार को कोई जानकारी नहीं दी गई. उनका कहना है कि जेल प्रशासन पहले विवेक को जोनल अस्पताल लेकर गया और बाद में टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. शाम करीब 7:15 बजे फोन कर परिवार को केवल यह बताया गया कि विवेक की मौत हो चुकी है और शव टांडा में रखा गया है.

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जेल में मारपीट की आशंका
परिजनों ने दावा किया है कि विवेक के साथ जेल के भीतर मारपीट की गई थी. उनका कहना है कि जब जेल परिसर पूरी तरह सीसीटीवी निगरानी में है, तो ऐसी घटना कैसे हो सकती है. परिवार ने सवाल उठाया कि यदि कैदी जेल में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या मतलब रह जाता है.

करंट लगने की थ्योरी पर उठे सवाल
जेल प्रशासन की ओर से मौत का कारण करंट लगना बताया गया है, लेकिन परिजन इस दावे से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि अगर जेल में नंगी तारें थीं, तो यह गंभीर सुरक्षा चूक है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कैदी वहां क्या काम कर रहा था और सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी किसकी थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
एसपी कांगड़ा अशोक रतन के अनुसार प्राथमिक जानकारी में इलेक्ट्रोक्यूशन की बात सामने आई है. घटना के बाद कैदी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रख लिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी.

मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश
जेल परिसर में हुई इस मौत को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने मैजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से निष्पक्ष जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

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