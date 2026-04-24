दिव्यांग युवक मोहित कंदोरिया ने रचा इतिहास, बिना कोचिंग पास की UGC NET परीक्षा

Nurpur News: फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंदोर के 24 वर्षीय प्रतिभाशाली युवक मोहित कंदोरिया ने अपनी मेहनत और मजबूत इरादों से एक प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल व्यक्तिगत सफलता पाई, बल्कि अपने रनिंग बैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले क्षेत्र के पहले छात्र बनकर एक नया इतिहास रच दिया.

मोहित ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंदोर के सरकारी स्कूलों से पूरी की और आगे की पढ़ाई सीआरसी कामरेड राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रैहन से की. इसके बाद उन्होंने वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय, देहरी से बीए करने के बाद वर्तमान में एम.ए. इतिहास की पढ़ाई जारी रखी हुई है.

आर्थिक रूप से साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहित ने बिना किसी कोचिंग के यह मुकाम हासिल किया. उनका कहना है कि यह सफलता उनकी लगातार मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है.

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दिव्यांग होने के कारण मोहित को जीवन के हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा. जहां अन्य छात्रों के लिए कॉलेज जाना आसान होता है, वहीं उनके लिए यह एक दैनिक संघर्ष रहा. इस सफर में उनके पिता नरेंद्र कुमार का योगदान बेहद अहम रहा, जिन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मजदूरी तक छोड़ दी और रोजाना उसे कॉलेज लाने-ले जाने की जिम्मेदारी निभाई.

मोहित ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, मार्गदर्शक अनिल शर्मा और क्षेत्र के विधायक भवानी सिंह पठानिया को दिया है, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की.

मोहित कंदोरिया की यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र और शिक्षण संस्थान के लिए गर्व का विषय बन गई है और अन्य युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी.