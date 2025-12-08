Advertisement
ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ X440 T ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ X440 ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

 

Dec 08, 2025

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ Harley-Davidson ਦੀ ਬਾਈਕ, ਕੀਮਤ ਜਾਣਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਗਜ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, X440 T, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੌਜੂਦਾ X440 ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ। X440 T ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ
X440 T ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ X440 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਹਾਰਲੇ XR1200 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਂਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੈਬ ਹੈਂਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। X440 T ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ: ਪਰਲ ਬਲੂ, ਪਰਲ ਰੈੱਡ, ਵਿਵਿਡ ਬਲੈਕ, ਅਤੇ ਪਰਲ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ 'ਤੇ ਨਵੀਂ 'ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ X440 T' ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸਿੰਗ ਪਿੰਨਸਟ੍ਰਾਈਪ ਵੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ
ਜਦੋਂ ਕਿ X440 T ਦਾ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ X440 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। X440 T ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਐਂਡ ਮਿਰਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੰਟ ਵ੍ਹੀਲ ਫੈਂਡਰ ਕਾਲੇ ਹਨ, X440 ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਸਾਈਡ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ X440 T ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਕੈਨੀਕਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ
X440 T ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ-ਬਾਈ-ਵਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਥ੍ਰੋਟਲ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਈਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚੇਬਲ ਰੀਅਰ ABS (ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਈਡਰ ਏਡਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰੇਨ ਰਾਈਡ ਮੋਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

X440 T ਤੇ X440 ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 440 cc ਸਿੰਗਲ-ਸਿਲੰਡਰ, ਏਅਰ-ਆਇਲ-ਕੂਲਡ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜਣ 27 bhp ਅਤੇ 38 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਭਾਰ 192 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18-ਇੰਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ 17-ਇੰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ 43 ਮਿਲੀਮੀਟਰ KYB ਅਪਸਾਈਡ-ਡਾਊਨ ਫੋਰਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ-ਚਾਰਜਡ ਟਵਿਨ ਸ਼ੌਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ?
ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, X440 T ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: X440 Vivid ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.34 ਲੱਖ ਹੈ, X440 S ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.55 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ X440 T ₹2.79 ਲੱਖ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

