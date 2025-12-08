ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਕੇ(ਮੱਸੇ) ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ!

ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Warts Cause and Treatment: ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਕ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਟਸ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਕਸਰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵਰਗੇ ਵਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਅੰਡਰਆਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਲਮਾਂ, ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਟਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਰਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਆਰਮਸ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵਰਗੇ ਵਾਰਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਆਓ ਵਾਰਟਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਭਾਵੁਕ ਧੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਰਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਕੱਟ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਵਾਰਟਸ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਰਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਾਰਟਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਲੀਏ, ਸਾਬਣ, ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਿੱਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਟ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਬਣਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ZeePHH ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)