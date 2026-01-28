Advertisement
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ Hot Water Bag? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Hot Water Bag: ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਬੈਗ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:05 PM IST

Hot Water Bag Safety Tips: ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਜੋ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਗ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰੋ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ, ਗੱਦੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਤਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸਿੱਧਾ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੜ, ਜਲਣ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਚਾਅ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।)

