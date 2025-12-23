Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3050738
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ CNG ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ- ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:07 PM IST

Trending Photos

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ CNG ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ

ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ- ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੋਲੇਟਾਇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰਾਬ?

ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਵਰਗੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀਐਨਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹਾਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪਾਇਰ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਛਾਣ?

ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

TAGS

petrolDieselCNG

Trending news

Adarsh Hospital Ghumarwin
आदर्श अस्पताल घुमारवीं में 20 साल से अल्ट्रासाउंड सुविधा ठप, रेडियोलॉजिस्ट पद खाली
petrol
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ CNG ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ?
Women Smart Phone Bans
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ; 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੁਰਮਾਨ
Kullu News
कुल्लू अस्पताल की कैंटीन में LPG सिलेंडर लीकेज से लगी भीषण आग
Dogs life jail
5 ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ; ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ
Nabha News
ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ; ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਜਾਨ
Virat kholi
ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
God Sign
ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
Punjab Assembly Special Session
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
H-1B holders
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!