‘ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੌਨ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ...’ ਇੱਕ Email ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਪਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਯੌਨ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:54 PM IST

'ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੌਨ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ...' ਇੱਕ Email ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ (Jeffrey Epstein) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਪਸਟਿਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਐਪਸਟਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੌਨ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ 
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ," ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ "ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਕਿਹਾ।

ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਟਰੰਪ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਘਿਣਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨ' ਸੀ।"

ਐਪਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਮ ਬੀਚ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਲੱਬ, ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਘਿਸਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ... ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।" ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।

ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗਿਫਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ - ਐਪਸਟਾਈਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਮਾਈਕਲ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਐਪਸਟਾਈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ (ਟਰੰਪ) ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗਿਸਲੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਐਪਸਟਾਈਨ-ਟਰੰਪ ਸਬੰਧ' 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

