Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3044285
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Winter Clothes: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Winter Clothes Tips: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੰਡ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਰੰਗ ਨਾ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ, ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ—
ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ
ਮੈਰੂਨ
ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ
ਚਾਰਕੋਲਾ ਸਲੇਟੀ
ਭੂਰਾ
ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਪੀਲਾ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਹਰਾ
ਇਹ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਸੋਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਥੋੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੈਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ:
ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੋ।
ਉੱਨ, ਮਖਮਲੀ ਜਾਂ ਕੋਰਡਰੋਏ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਟਚਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

TAGS

Winter Clotheswinter fashion tipsLifestyle news

Trending news

Punjab government
ਮਹਿੰਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
Hyderbad
ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ID Card ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Zila Parishad Election Result
Zila Parishad Election Result: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
Amritsar encounter
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Amritsar police Encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
bathinda news
ਨਸ਼ਾ ਤਸਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का बिलासपुर दौरा; 79 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास
Sports Player Murder Case
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 5 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
premanand ji maharaj
ਗਲੇ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Jalalabad
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ