ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Winter Clothes: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣੋ।
Trending Photos
Winter Clothes Tips: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਠੰਡ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਰੰਗ ਨਾ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ, ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ—
ਗੂੜ੍ਹਾ ਨੀਲਾ
ਮੈਰੂਨ
ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ
ਚਾਰਕੋਲਾ ਸਲੇਟੀ
ਭੂਰਾ
ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਪੀਲਾ, ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਹਰਾ
ਇਹ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਸੋਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਕਰੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਥੋੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੈਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ:
ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੋ।
ਉੱਨ, ਮਖਮਲੀ ਜਾਂ ਕੋਰਡਰੋਏ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸਟਚਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।