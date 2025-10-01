ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ

Dr Dharamvir Gandhi on congress News: ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
Trending Photos
Dr Dharamvir Gandhi on congress News: ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ “ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Performance) ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।