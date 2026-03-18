ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ; ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਚ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

WION Conclave News: WION ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। WION ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।
WION Conclave News: WION ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। WION ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ The Leaders’ Confluence' ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WION ਵਰਲਡ ਪਲਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ WION ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਹੈ"। ਇਹ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ "ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ WION ਦੀ "ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਹੈ" ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ WION ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਓਵਰਲੋਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ WION ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ WION ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ WION ਪਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ CNN ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ WION ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 90ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ WION ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖੰਡਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ WION ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਚ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। WION ਪਲਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।